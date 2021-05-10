Сакраменто, США, , 10:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась победой хозяев со счетом 126:98.

Наиболее результативными игроками встречи стали легкий форвард и защитник «Сакраменто» Морис Харклесс и Теренс Дэвис, а также форвард «Оклахомы» Дариус Базли, каждый из которых набрал в матче по 18 очков.

Отметим, «Сакраменто» проиграл предыдущий матч и 12 мая снова сыграет с «Оклахомой», потерпевшей седьмое подряд поражение.