Иркутск, 10 мая, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Более 50 тысяч жителей Иркутской области прошли полный курс вакцинации против коронавируса, сообщил 10 мая оперштаб Приангарья.

Irkobl.ru Вакцинация против коронавируса в Иркутской области

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Еще почти 72 тысячи горожан привились первым компонентом вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 мая в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2427 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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