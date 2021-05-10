Ташкент, , 10:01 — REGNUM Массовую вакцинацию лиц младше 65 лет в Узбекистане планируют начать в ближайшее время. Об этом сообщила сотрудница службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Насиба Тоирова.

Она напомнила, что ранее в Узбекистане была объявлена вакцинация лиц старше 65 лет и медицинских работников. Позднее список дополнился работниками детских садов, школ и лицами с хроническими заболеваниями.

«На втором этапе массовой вакцинации предусмотрена вакцинация населения, не состоящего на диспансерном учете», — сказала Тоирова. По её словам, о начале нового этапа будет объявлено в ближайшее время.

По состоянию на 9 мая первый компонент вакцины против коронавируса в Узбекистане получили более 1,123 млн человек, второй компонент — 37 тыс.

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