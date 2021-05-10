Ульяновск, 10 мая, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи со вспышкой коронавируса среди студентов из Индии будет усилен контроль за прибывающими из-за границы. Соответствующее поручение дал врио губернатора Алексей Русских, сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

Ulmeria.ru Дезинфекция общественного транспорта в Ульяновске.

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Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 52 студентов из Индии и Йемена, они госпитализированы в ковидные стационары. По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Анны Минаевой, в местах проживания контактных лиц с заболевшими регулярно проводится дезинфекция.

В ведомстве со ссылкой на Роспотребнадзор отмечают, что один из этажей семиэтажного здания, где жили студенты, определено под обсерватор с проведением противоэпидемических мероприятий. Здание изолировали от посещения посторонних лиц. Соответствующее предписание выдало ведомство.

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Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в настоящее время под обсерватор для вновь прибывающих из-за рубежа граждан организована база «Чайка». Как и ранее, все прибывающие из-за рубежа жители должны сдать тесты на SARS-CoV-2 и уйти на двухнедельную изоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области COVID-19 переболел 51 441 житель, или 95% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом (54 179). Скончались 1243 пациента.

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