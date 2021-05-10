Иркутск, 10 мая, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2427 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 10 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 67 565 человек (+116 за последние сутки).

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Госпитализированы 1167 пациентов (+13 за последние сутки). Выздоровели 65 443 пациента (+14 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 274 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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