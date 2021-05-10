Чикаго, США, , 08:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» проиграл команде «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

В составе «Чикаго» голами отметились Маккензи Энтвистл (7-я минута), Брэндон Хагель (11-я) и оформивший в матче дубль Алекс Дебринкэт (19-я, в большинстве, и 57-я).

У «Далласа» шайбы забросили российский нападающий Денис Гурьянов (10-я, при игре 6×5) и Марк Писик (43-я).

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин смог отразить 21 из 25 бросков по своим воротам. Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас», выигравший прошлую встречу, 11 мая снова сыграет с «Чикаго», который одержал вторую подряд победу.