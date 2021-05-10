Чита, 10 мая, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Торжественным завершением праздничных мероприятий в Чите, посвящённых Дню Победы, стал театрализованный концерт «Слава ратная России». Об этом информирует пресс-служба правительства Забайкалья.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Театрализованный концерт в честь 9 мая прошел на центральной площади в Чите

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«Спасибо тем, кто готовил эту постановку. Меня она очень впечатлила. Наш народ знает много войн, 76 лет назад завершилась самая тяжелая из них во всем мире. Нашим дедушкам и бабушкам пришлось в тяжелых условиях отстаивать наши с вами жизни. Но не смотря ни на что, они победили и отстояли нашу с вами свободу», — сказал губернатор края Александр Осипов.

На сцене развернули масштабное действие, в рамках которого показана связующая нить героических поступков во имя Победы и мира со времен Александра Невского до героизма Алдара Цыденжапова.

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Организаторы отмечают, что в мероприятии задействованы лучшие творческие силы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.

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