Ульяновск, 10 мая, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области официально подтверждено ещё 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным ведомства, с начала пандемии в регионе сделано 865 572 лабораторных исследования на SARS-CoV-2 в отношении 828 287 человек.

За последние сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом — всего в регионе официально выявлено 54 256 носителей новой коронавирусной инфекции. В настоящее время под наблюдением остаются 8606 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поздравил с Днём Победы пациентов областного госпиталя ветеранов, где проходят лечение инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, труженики тыла и дети войны. Ежегодно коллектив больницы устраивает в День Победы праздничные мероприятия: ветеранам вручают подарки, организуют праздничный обед.