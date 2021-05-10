Вашингтон, , 06:25 — REGNUM Режим региональной чрезвычайной ситуации ввело в связи с кибератакой на трубопроводную компанию Colonial Pipeline в ряде американских штатов министерство транспорта США. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ввод режима ЧС вызван непредвиденным отключением системы Colonial Pipeline из-за проблем в сети, возникших в связи с атакой хакеров. Кибератака отразилась на поставках бензина, дизельного и авиационного топлива, а также других продуктов нефтепереработки в затронутых штатах. В настоящее время предпринимаются меры, направленные на предотвращение сбоев в системе поставки нефтепродуктов.

Режим ЧС объявлен в штатах Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия.

Представители компании пояснили, что на системы была совершена кибератака с применением вируса-вымогателя. Данный вирус, попадая в компьютерную систему, блокирует её работу и требует от жертвы кибератаки выкуп за возобновление работы системы. В связи с кибератакой компания Colonial Pipeline вынуждена была временно приостановить работу. В настоящее время начат поэтапный процесс восстановления работ и возвращения к деятельности в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению ряда американских и британских СМИ, за кибератакой на компанию стоят российские хакеры.

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