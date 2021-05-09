Волгоград, 10 мая, 2021, 00:50 — ИА Регнум. В Волгограде основные праздничные мероприятия в честь Дня Победы традиционно проходят в центре города, в районе центральной набережной.

Роман Зотов ИА REGNUM День Победы. Волгоград. 9 мая 2021

В этом году резко испортившаяся погода несколько сократила количество гуляющих на улице, но не сумела распугать всех.

Люди кутались в капюшоны и прикрывались от дождя зонтами в небольших очередях на рамки металлодетекторов на входе на набережную.

Роман Зотов ИА REGNUM День Победы. Волгоград. 9 мая 2021

Пронос и распитие алкоголя на территории торжественных мероприятий были традиционно запрещены. Нарушителей останавливала и разворачивала полиция.