Алжир, , 00:40 — REGNUM Власти Алжира запретили проводить любые акции протеста, если организаторы не получили предварительного одобрения, сообщило 9 мая агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

В соответствии с распоряжением МВД Алжира, для проведения массовых мероприятий потребуется разрешение, в котором будут указаны имена организаторов, а также время начала и окончания акций.

«Несоблюдение этих процедур приведет к нарушению закона и конституции, которые признают незаконными проведение мероприятий, и на этом основании потребуют разбирательств», — объяснили в министерстве.

В агентстве уточнили, что введённые меры соответствуют поправкам в конституцию Алжира, одобренным на всенародном референдуме в ноябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алжире передумали лишать гражданства за «вред интересам государства»