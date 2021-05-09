Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Недостаточное финансирование Вооруженных сил США и военно-промышленного сектора приведет страну к краху в случае крупного военного конфликта, сообщает 9 мая издание The National Interest.

По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, состояние вооруженных сил США вызывает тревогу уже сейчас, так как большая часть военной техники морально и физически устарела, а то, что есть, имеется в недостаточном числе.

Вуд утверждает, что большая часть военной техники и вооружения закуплена Пентагоном в 80-х и 90-х годах ХХ века. Количество боевых кораблей в составе ВМС сократилось почти вдвое по сравнению с 1990-ми годами.

«Пилоты ВВС не имеют достаточного количества часов налета, так что по меркам эпохи «холодной войны» не могут считаться компетентными, а в армии недостаточно воинских частей и соединений для выполнения боевых задач, которые могут возникнуть», — сообщает Дакота Вуд.

В то же время, подчеркивает автор, «конкуренты» США за последние 20 лет активно развивали свои вооруженные силы, вкладывали средства в новое вооружение и оборудование, демонстрируя на учениях качественно новые навыки.

«В случае военного конфликта Китая и США из-за Тайваня, и Китай победит, вряд ли Пекин даст Соединенным Штатам время на передышку, перегруппировку и повторное вступление в войну. То же самое можно сказать и о конфликте США с Ираном, или о противостоянии с Россией, если она решит отрезать наших балтийских союзников от остальной Европы», — пишет Вуд.

При этом Вуд отмечает, что администрация Байдена и демократическое большинство Конгресса заблуждаются, если рассчитывают на то, что основные противники Америки будут ждать, пока она решит свои внутренние проблемы и займется модернизацией Вооруженных сил.

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