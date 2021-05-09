Москва, , 22:44 — REGNUM 27-летний немецкий оттянутый форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп, который в текущем сезоне выступает за «Вольфсбург», заявил, что хочет остаться в Германии и выступать на уровне Бундеслиги. Слова немецкого футболиста приводит издание Bild.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Максимилиан Филипп принял участие в 22-х матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В первой половине сезона, выступая за «Динамо», нападающий сыграл в семи играх РПЛ и отметился одним голом.

Максимилиан Филипп перешел в московское «Динамо» 9 августа 2019 года из дортмундской «Боруссии». «Динамо» отдало за футболиста 20 миллионов евро.