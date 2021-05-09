Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Разработчики социальной сети Clubhouse выпустили версию приложения для операционной системы Android. Об этом стало известно 9 мая из блога соцсети.

Пока приложение доступно только для пользователей из США. «Мы начнем постепенно, сегодня с США, за ними последуют другие англоязычные страны, а затем и весь остальной мир», — написано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что с момента создания голосовая социальная сеть Clubhouse была доступна только для пользователей iOS-устройств. В начале мая 2021 года разработчики приложения начали тестировать версию для операционной системы Android.

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