Абуджа, 9 мая, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Жертвами кораблекрушения в Нигерии на реке Широро стали 28 человек, пишет 9 мая Premium Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Инцидент произошёл накануне, 8 мая. По словам главы агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Ахмеда Инги, люди утонули в результате опрокидывания судна.

Судно, на котором находилась сотня человек, опрокинулось, не дойдя 50 метров до пристани. Тела погибших достали из воды, кроме того, семеро считаются пропавшими без вести, 65 человек спасены.