Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Реальное количество умерших от COVID-19 может составлять не менее 900 тыс., заявил 9 мая главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала NBC.

По его словам, число жертв эпидемии коронавируса в стране превышает официальные оценки.

«Мы говорили, Центр по контролю и профилактике заболеваний все это время говорил, что, вероятней всего, мы учитываем не все смерти, что есть», — заявил Фаучи.

Он заявил, что в то время как по официальным данным в США от заражения коронавирусом скончались 581 572 человека, математическая модель Вашингтонского университета показывает, что жертвами COVID-19 стали более 900 тыс. американцев.

При этом Фаучи признал, что математические модели могут ошибаться, но могут и демонстрировать более точные показатели.

«Однако у меня нет сомнений, что все это время мы вели и ведем неполный учет», — подытожил главный инфекционист США.

Других доказательств своих слов Фаучи не привел.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии заявили о вспышке «черного грибка» среди переболевших COVID-19