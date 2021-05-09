Москва, 9 мая, 2021, 21:16 — ИА Регнум. В 2021 году количество заявок на участие в шествии «Бессмертного полка он лайн» увеличилось на 2,5 миллиона.

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк

Все заявки, которые были загружены до 10:00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия Бессмертного полка онлайн в День Победы 9 мая. Ее начало — 15:00 по местному времени во всех регионах страны. Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно на сайте проекта, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE. TV и на платформе Смотрим.ру.

Увидеть своих героев в строю Бессмертного полка онлайн уже можно во всех регионах нашей большой страны. Длительность шествия в каждом из регионов разная — в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в Бессмертном полку онлайн.

В Москве уже сейчас можно посмотреть трансляцию на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро. По всей стране трансляция идет на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах.

На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки — 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн — это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме.

Модераторы проекта также пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю Бессмертного полка онлайн портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России.

Напомним, что анкеты, которые были загружены после 10:00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю Бессмертного полка онлайн после 9 мая на сайте проекта https://2021.polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Затем трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая — за это время каждый успеет найти своих героев в онлайн-строю Бессмертного полка.