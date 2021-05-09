Каракас, 9 мая, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Поздравление граждан России с Днём Победы опубликовал президент Венесуэлы Николас Мадуро 9 мая в Twitter.

Мадуро

«Мы отмечаем 76-летие исторической Победы в Великой Отечественной войне против фашизма. Этот триумф стал возможен благодаря мужеству и непоколебимости российского народа, который сегодня под руководством президентапрокладывает путь к новому миру Мира».