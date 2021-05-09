Страсбург, Франция, 9 мая, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Европейские страны должны двигаться в сторону освоения космоса, исследования мирового океана, бороться с изменением климата, заявил 9 мая французский президент Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Выступая в городе Страсбурге (Франция), Макрон заявил: «Европа должна быть лидером в сокращении вредных выбросов в атмосферу».

Читайте также: Макрон призвал ЕС перестать быть только большим рынком

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон призвал страны ЕС усилить производство, больше вкладывать средств в инновации.