Волгоград, , 20:32 — REGNUM Мужчина пострадал при подготовке сцены к концерту на Мамаевом кургане в Волгограде 9 мая. Об этом сообщило издание «Волгоград-онлайн».

По информации издания, рабочий упал с высотных временных конструкций. С какой высоты упал мужчина, и какие повреждения получил, пока не уточняется. Известно, что пострадавшего осматривают медики «скорой».

9 Мая на Мамаевом кургане был анонсирован концерт Академического ансамбля Росгвардии, изначально сообщалось, что вход на него будет свободным. Однако, по данным местных СМИ, на концерт можно попасть лишь по пригласительным билетам — их число ограничено.