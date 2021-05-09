Таллин, , 20:17 — REGNUM Десант из 600 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии армии США с боевой техникой и транспортными средствами был высажен в Эстонии на аэродроме Нурмсе (Nurmse) в ходе учений Swift Response, сообщает 9 мая газета Postimees со ссылкой на пресс-атташе американского посольства.

Уточняется, что несколько десантников получили травмы в ходе парашютной высадки.

Учения Swift Response начались 5 мая со стрельб реактивных систем залпового огня, выпустивших более двадцати практических снарядов. В учениях принимают участие около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Британии, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Затем, в ночь на 8 мая на аэродром Нурмси был выброшен десант из 600 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США с боевой техникой и транспортом. При этом в десантировании принимали личное участие командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Э. Курилла (Michael E. Kurilla) и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью (Christopher Donahue).

Большая часть десанта была доставлена в Эстонию напрямую с военной базы Форт Брагг в американском штате Северная Каролина. Еще одна часть десанта была доставлена на самолетах С-130 с территории Литвы.

В роли противника выступали части территориальной обороны добровольческой эстонской военизированной организации Кайтселийт (Kaitseliit).

Учения Swift Response являются составной частью серии военных маневров США Defender Europe 21, проходящих одновременно в 16 европейских странах с участием 28 тыс. военнослужащих.

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