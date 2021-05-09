«Слава Сталину!»: в Сети обсуждают слова Охлобыстина
Москва, 9 мая, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Актёр Иван Охлобыстин написал пост о своём отношение к Иосифу Сталину. Он опубликовал фотографию вождя Советского Союза в своём Instagram-аккаунте 9 мая.
https://www.instagram.com/p/COplYVOLa77/
«Мой отец считал Сталина великим человеком. Я верный сын своего отца и я тоже так считаю… Слава Сталину!» — написал актёр. Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на слова Охлобыстина.
«С Днём Победы! Сталин великий человек», — считает well281183.
«Думаю Господь простит Вас, Иван! А мне только печалиться остаётся! Я верила вам! Очень жаль», — поделилась vinzakinza.
«И мой покойный дед прошедший всю войну так считал, а я ему верю», — прокомментировал belyaev.1981.
«Испанский стыд», — выразил своё мнение jjj2040.
ИА REGNUM напоминает, что Иван Охлобыстин — актёр кино и телевидения, кинорежиссёр и писатель, является креативным директором компании Baon. Он был служителем Русской православной церкви, но с 2010 года временно отстранён от служения по собственному желанию