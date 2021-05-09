Майкоп, 9 мая, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Адыгее два ветерана Великой Отечественной войны удостоены высшей награды республики — медали «Слава Адыгеи». Указ о награждении Ивана Ивановича Дзюбы и Зулих Индрисовны Кукан за многолетнюю активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи был подписан главой республики Муратом Кумпиловым.

Adygheya.ru Мурат Кумпилов награждает Ивана Дзюбу

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Он издал его еще в канун 75-летия Победы, однако из-за пандемии вручение наград отложили. К сожалению, в августе 2020 года ушла из жизни Зулих Кукан.

Спустя год после подписания указа медаль все же была вручена Ивану Дзюбе, а медаль Зулих Куканбыла передана её сыну — Мурату Кукану. Торжественная церемония 8 мая прошла в Госфилармонии.