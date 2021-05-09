Москва, , 19:34 — REGNUM 26-летний фланговый нападающий московского «Спартака» Александр Ташаев попал в сферу интересов нескольких российский клубов. Об этом 9 мая сообщил ТАСС.

Ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» не рассчитывает на Ташаева и намерено в ближайшее время расстаться с российским футболистом.

В текущем сезоне Ташаев принял участие в 15-ти матчах Футбольной Национальной Лиги. Россиянин перешел в «Спартак» летом 2018-го года из московского «Динамо» за 1,5 миллиона евро. В последний раз Ташаев забивал в сезоне 2017/18 Российской Премьер-лиги. В том сезоне футболист набрал 7+6 очков по системе гол+пас.