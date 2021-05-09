Ставрополь, 9 мая, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае прошли торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центральное место в них занял парад Победы на главной площади краевой столицы.

Infourok.ru Знамя Победы

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В колоннах мимо трибун с ветеранами войны, представителями органов власти, жителями региона прошествовали парадные расчеты военнослужащих 49-й общевойсковой армии, сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии. Приняли участие в марше казаки, юнармейцы, кадеты. Всего у параде участвовали более 2000 человек, было задействовано 97 единиц военной техники: ракетные и зенитные установки, системы залпового огня, бронемашины.

После парада по площади прошли красочно оформленные автомашины с инсценированными эпизодами Великой Отечественной войны, а также состоялось театрализованное представление. Знаменательным событием стал пронос в центре Ставрополя самой большой в мире копим Знамени Победы. Площадь полотница составила 1500 кв. м.