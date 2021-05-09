Москва, 9 мая, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Сергей Рябков. Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com

Соответствующее распоряжение главы Российского государства опубликовано 9 мая на официальном сайте правовой информации.

Напомним, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ДОН. При этом было заявлено, что причиной выхода США из ДОН стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты над Калининградской областью, а также отказ в наблюдательных полетах в 10-км коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией.

Как сообщало ИА REGNUM, договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала это соглашение 26 мая 2001 года. Участники этого договора имеют право совершать наблюдательные облеты территорий друг друга для подтверждения исполнения иных договоров в военной сфере.