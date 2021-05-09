Витебск, Белоруссия, 9 мая, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Анонсированные прозападной националистической оппозицией провокации во время проведения шествия «Бессмертного полка» в Витебске не состоялись. Белорусские участники международной акции памяти прошли в единой колонне с участниками официозной акции «Беларусь помнит».

Олег Берговин «Бессмертный полк» в Витебске 9 мая 2021 года

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Накануне 9 мая витебские чиновники отказали «Бессмертному полку» в проведении самостоятельного шествия. При этом они предложили принять участие в официозной акции «Беларусь помнит», которую создали как альтернативу «Бессмертному полку».

Примерно за неделю до Дня Победы прозападная националистическая оппозиция через свои СМИ и другие каналы стала распространять призывы использовать шествие праздничной колонны для скандирования «фашист!» в адрес Александра Лукашенко и демонстрации бело-красно-белой символики националистов, использовавшейся коллаборационистами во прямя обеих мировых войн. Отдельные издания сообщали даже, что подобного следует ждать от той части колонны, которую сформируют участники международной акции памяти «Бессмертный полк». При этом упоминалась Эльвира Мирсалимова — местная активистка международного движения, особо нелюбимая русофобствующими националистами.

Мирсалимова рассказывала ИА REGNUM, как прошло мероприятие. «Бессмертный полк» в организованной местными чиновниками колонне был разделён на три части. По её словам, было роздано около 600 георгиевских ленточек, и примерно столько же участников международного движения приняло участие в общем шествии.

Олег Берговин «Бессмертный полк» в Витебске 9 мая 2021 года

«Люди специально из Литвы приехали, наши сторонники из Минска, Новополоцка и российских областей специально приехали на витебский «Бессмертный полк». Мы с ними ещё пообщались после шествия», — рассказала Мирсалимова.

Она отметила также: «Провокаций не было, слава Богу».

Мирсалимова поблагодарила всех участников «Бессмертного полка», отметив ответственность и «удивительную способность наших единомышленников к самоорганизации». Она также выразила благодарность правоохранительным органам, сказав: «Они отлично сработали, мы чувствовали себя защищёнными, а анонсированные провокации так и не случились».