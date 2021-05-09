Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Компании Microsoft и Adidas планируют выпустить первые совместные кроссовки в стилистике игровой консоли Xbox. Об этом 9 мая сообщает издание «Канобу».

По данным издания, кроссовки будут выполнены в чёрном цвете. Стиль спортивной обуви будет «достаточно консервативным».

Добавим, что запуск производства кроссовок планируется на июнь 2021 года. А продажа первых партий начнётся в октябре или ноябре 2021 года.

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