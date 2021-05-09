Страсбург, Франция, 9 мая, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Права Европейского парламента следует расширить во имя торжества демократии, заявил 9 мая глава законодательного органа Давид Сассоли в городе Страсбурге (Франция) на Конференции о будущем Европы.

jeffowenphotos В Европарламенте

Он пояснил, что Европарламенту нужно предоставить право «вносить предложения в Совет ЕС и Еврокомиссию», ведь пока он только голосует за предложения, поступающие от этих структур, но сам лишён инициативы.

Сассоли «Это значительно усилит нашу демократию».

Напомним, депутаты Европейского парламента голосуют по вопросам основных решений, принятых Европейской комиссий (исполнительная власть ЕС). При этом принятые им резолюции носят только рекомендательный характер