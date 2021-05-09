Барселона, Испания, , 18:19 — REGNUM Четвертый этап чемпионата «Формула — 1» — Гра-при Испании выиграл британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Соревнования состоялись сегодня, 9 мая, на автодроме «Барселона-Каталунья»

Хэмилтон на своем болиде преодолел 66 кругов за 1 час 33 минуты 7,680 секунды. Второе место занял нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — он отстал от Хэмилтона на 15,841 секунды. Третье место у партнера Хэмилтона по команде «Мерседес» Вальттери Боттаса — он отстал от лидера на 26,610 секунды. При этом лучший круг за всю гонку показал Ферстаппен.

Основная борьба развернулась между Хэмилтоном и Фертсаппеном. Сперва голландец вырвался вперед и уверенно удерживал лидерство, но после первого пит-стопа преимущество в скорости на свежих шинах было уже у Хамилтона — на 60-м круге британец в итоге обошел Фертсаппена.

Российский пилот из команды «Зааса» Никита Мазепин занял последнее — 19-е место. Его напарник, немец Мик Шумахер занял 18-е. От Хэмилтона они отстали на два круга. Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода сошел с дистанции.