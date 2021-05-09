Кемерово, 9 мая, 2021, 17:48 — ИА Регнум. По Кемеровской области сегодня, 9 мая, с праздничными выступлениями ездят «фронтовые бригады». По данным регионального правительства, всего артисты дали уже 588 представлений.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Надпись КУЗБАСС. Кемерово

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«В Кемерове песни Победы прозвучали во дворах домов участников Великой Отечественной войны Николая Александровича Румянцева, Алексея Евстафьевича Вдовина, Татьяны Денисовны Бондаревой», — отметили в областной администрации.

Почти 800 дворов приняли участие в акции «Поём двором». Более 20 тысяч человек поучаствовали в международной акции «Рио Рита — радость Победы» — программе для старшего поколения, стилизованной под атмосферу военных и послевоенных лет. В Рудничном районе Кемерова на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, прошёл песенный марафон «Улицы Героев».