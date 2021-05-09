Тюмень, 9 мая, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 9 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюменская область

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 52 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 мая коронавирусом заразились 35 593 человека. Выздоровели 33 933 человека, скончались 488 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).