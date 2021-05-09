Элиста, 9 мая, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек, сообщает региональный оперштаб 9 мая. Это на четыре случая заражения больше, чем днём ранее.

Alexxx1979 Калмыкия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

В ковидных госпиталях лечение получают 132 пациента с COVID-19, из них 12 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 296 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в республике зарегистрировано 20 546 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели19 855 пациентов.