Сотни мурманчан возложили цветы к памятнику Защитникам Заполярья
Мурманск, 9 мая, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Жители города-героя Мурманска не смогли остаться в День Победы дома — митинг у мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья собрал сотни человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Несмотря на то, что шествие «Бессмертного полка» в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой перенесено на конец июня, многие горожане принесли к памятнику солдату-защитнику — мурманскому Алёше — портреты своих предков, сражавшихся с фашизмом.
По традиции в память о погибших фронтовиках и тружениках тыла ударами метронома была отмечена минута молчания. Ровно в полдень с площадки у мемориала прозвучал одиночный артиллерийский Выстрел Памяти. Затем гудками сирен отдал почести павшим бойцам Мурманский торговый порт.
Присутствующие возложили цветы к Вечному огню. Завершился митинг воздушным парадом — над Зелёным мысом в строю пролетели боевые самолёты и вертолёты.
Как сообщало ИА REGNUM, к началу войны в Мурманской области проживало более 291 тысячи человек, на фронт был призван каждый шестой её житель, из них каждый второй — погиб в сражениях и умер от ран.
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