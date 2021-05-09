Джуба, , 17:30 — REGNUM О роспуске парламента Южного Судана сообщает 9 мая ВВС. Соответствующий указ подписал накануне, 8 мая, южносуданский президент Салва Киир. Политические силы республики одобрили это решение. Новый парламент будет сформирован в Южном Судане к середине мая.

Напомним, в сентябре 2018 года правительство Южного Судана и вооружённая оппозиция заключили мирное соглашение, а феврале 2020 года было сформировано переходное правительство. Его главой стал Киир (президент), а вице-президентом стал представитель вооружённой оппозиции Риек Мачар.

В этом мирном соглашении оговаривалось, что парламент будет сформирован так, что нижняя палата будет состоять в основном из членов пропрезидентского «Народно-освободительного движения Судана», но четвертую часть составят сторонники Мачара.

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