Архангельск, 9 мая, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Жители Архангельска, несмотря на дождь и рекомендации властей отметить День Победы в онлайн-формате, вышли на улицы с флагами и портретами победителей. По традиции главным местом праздничных гуляний стала площадь Мира, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Жители Архангельска собрались у Вечного Огня, чтобы почтить память погибших воинов

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Утром здесь состоялся парад Победы — в строй встали представители пограничных войск, ПВО, Беломорской военно-морской базы, региональных управлений МЧС, УФСИН, парадные расчеты от областного УМВД и военно-учебного центра Северного (Арктического) федерального университета. Впервые в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошагает взвод военнослужащих в форме времен войны, в руках участников будет легенда тех лет — пистолет-пулемет Шпагина.

Днем площадь Мира стала местом встречи участников велопробега между Вечными огнями Северодвинска и Архангельска. В акции приняли участие около двухсот человек, среди которых были гости из Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельской области приняли решение не проводить массовых гуляний в День Победы из-за угрозы распространения коронавируса. Трансляции основных праздничных мероприятий доступны в сети.