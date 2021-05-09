Владикавказ, 9 мая, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Во Владикавказе прошел традиционный парад Победы. В нем участвовали более 1,6 тыс. человек. По площади Свободы прошли в колоннах военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, юнармейцы, суворовцы Северо-Кавказского суворовского училища, сообщили в пресс-службе округа. Участниками парада также стали расчеты сотрудников МВД и МЧС, войск Росгвардии.

Bestmaps.ru Северная осетия.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Украшением парада стал проход военной техники. В составе механизированной колонны было задействовано 48 единиц современных образцов вооружения. Перед трибунами пронесли копии Знамени Победы и знамени Вооруженных сил Российской Федерации. Рота почетного караула прошла в форме одежды трех видов Вооруженных сил.

В праздничный день для жителей Северной Осетии была устроена выставка военной техники 58-й армии. Попробовать солдатской каши из полевой кухни мог каждый желающий, а в открытом кинотеатре «Победа» для всех жителей региона демонстрировались военные кинофильмы. Завершится праздничный день традиционным салютом.