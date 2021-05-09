Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск стал ведущим сатирической передачи Saturday Night Live. Пользователи социальной сети Twitter шутят о его участии в шоу.

Они использовали фотографии Маска в образе Варио — злого двойника Марио из видеоигры. Также они не обошли стороной тему падения стоимости криптовалюты Dogecoin (Doge), которую бизнесмен прорекламировал в эфире передачи.

https://twitter.com/unsarcastic_boy/status/1391257883149406208

«Что мы ждали и что мы получили», — написал пользователь Shivam.

https://twitter.com/SavinTheBees/status/1391251595396931584

«Когда стоимость Doge не взлетела до Луны», — шутит Plathanos#HIVESZN.

https://twitter.com/SamuelGrubbs1/status/1391095704236527616

«Dogecoin на Луну», — смонтировал видеоролик популярный TikTok-блогер Samuel Grubbs.

ИА REGNUM напоминает, что Илон Маск в эфире Saturday Night Live признался, что у него синдром Аспергера. Также в выпуске он назвал криптовалюту Dogecoin «особенно перспективной», предрёк ей «захват мира» и закричал: «На Луну!».

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