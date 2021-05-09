Варшава, , 16:35 — REGNUM В четверг, 13 мая, в Варшаве состоится встреча министров по социальной и семейной политике из Венгрии, Чехии, Словакии и Польши (стран Вышеградской группы). Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявила глава министерства по делам семьи Польши Марлена Малонг во время брифинга.

Министр сообщила, что стороны обсудят вопросы просемейной и социальной политики, а также наметят планы по взаимодействию в данных сферах.

«На ближайшей встрече министров семьи стран Вышеградской группы будут обсуждаться, в частности, способы создания позитивного имиджа семьи и благоприятных условий для ее формирования и развития», — добавила она.

По словам Малонг, встреча на уровне Вышеградской группы стран должна стать «возможностью взглянуть на текущие проблемы с другой точки зрения и позаимствовать опыт других».

«Несомненно, большим значением и потенциалом может быть для нас создание своеобразной коалиции Польши, Чехии, Венгрии и Словакии в пользу традиционных семейных ценностей. В противовес трендам, которые идут из Западной Европы», — указала министр.