Саранск, 9 мая, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артём Здунов после митинга-реквиема и парады Победы, которые состоялись в Саранске 9 мая, принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу «Скорбящая мать» на мемориальном кладбище столицы республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

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В церемонии также приняли участие представители правительства региона, республиканского парламента, администрации Саранска и школьники. Память погибших на фронтах Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Пресс-служба правительства Мордовии

По всем погибшим была отслужена церковная панихида.

Как сообщало ИА REGNUM, в митинге-реквиеме, который прошёл на площади Победы в Саранске, приняли участие около 7 тыс. жителей и гостей республики. После митинга под звуки духового оркестра прошел парад. Торжественным маршем прошли парадные расчеты воинских подразделений. В параде приняли участие юнармейцы, поисковики, казаки и кадеты. Замыкали шествие самые юные участники парада в форме военных лет.

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