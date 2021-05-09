Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия после освобождения из-под стражи должен прекратить бойкот парламента. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 9 мая заявил спикер законодательного органа Грузии Каха Кучава.

Ника Мелия. (сс) European People's Party

Сегодня стало известно, что генпрокуратура подала ходатайство в Тбилисский городской суд, в котором просит освободить Мелию под залог в размере 40 тыс. лари (около $12 тыс.). Эти деньги выделил Европейский фонд за демократию.

Кучава напомнил, что лидера ЕНД освобождают в рамках соглашения между властями Грузии и оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Подписание документа курировал председатель Евросовета Шарль Мишель. Теперь Мелия как считает спикер, обязан выполнить другую часть соглашения.

«Выполнение пунктов соглашения должно стать основной отправной точкой для всех политиков, включая Нику Мелию, который после освобождения из-под заключения, обязательно должен занять свое место в парламенте и продолжить деятельность, которую от него ждут в Европе», — сказал Кучава.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля представители властей и ряда оппозиционных партий подписали соглашение о выходе из политического кризиса. Руководство ЕНД отказалось принимать соглашение.

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