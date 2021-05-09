Москва, , 15:38 — REGNUM Многие события 9 мая, в том числе и Парад Победы, прошли в этом году по плану. Напомним, в 2020 году, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, все основные акции и мероприятия прошли в онлайн-формате, а Парад Победы было решено перенести на 24 июня, день, когда в 1945 году в столице состоялся первый Парад Победы.

На этот раз в Москве и ряде других городов страны ветераны смогли лично посетить праздничные мероприятия. Поддержку в их проведении и сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны традиционно оказывали Волонтеры Победы.

Так, 150 лучших добровольцев Движения из 77 регионов России — победители конкурса «Послы Победы» в столице помогали организаторам в навигации на трибунах и на контрольно-пропускных пунктах, следили и напоминали зрителям о соблюдении социальной дистанции, а также вручали присутствующим праздничную атрибутику.

«Увидеть своими глазами Парад Победы на Красной Площади, принять в нем участие — для меня это невероятно важное и значимое событие и, разумеется, большая ответственность. Я рад, что смог внести свой вклад в столь масштабное событие. Прямо сейчас чувство гордости за свою Родину переполняет меня. Я лично общался с героями войны, всячески помогал им, следил чтобы им было комфортно во время проведения Парада Победы. Возможность выразить бесконечную благодарность ветеранам, которые сражались за наше светлое будущее — очень ценна, и я рад, что она у меня есть», — прокомментировал волонтер Парада Победы в Москве, активист Движения из Ленинградской области Максим Савин.

Отметим, Волонтеры Парада в Москве обеспечили для ветеранов и других участников условия полной безопасности: сделали разметку для социальной дистанции, раздали гостям средства индивидуальной защиты. Также активисты, работающие на Красной площади, предварительно прошли специальное обучение и тест на коронавирус, чтобы исключить наличие вируса и не стать разносчиком болезни, а также сами находились в масках и перчатках.

Также в преддверии 9 мая Волонтеры Победы организовали и провели для ветеранов страны персональные Парады Победы во дворе их дома, навещали их, вручали подарки и читали Письма Победы, которые героям адресовали люди из разных уголков мира. Раздавали Георгиевские ленточки, благоустраивали мемориалы, высаживали Сады Памяти и палисадники у домов участников Великой Отечественной войны. Исполняли их самые заветные мечты и устраивали персональные концерты в составе фронтовых бригад.

В рамках проводимых Движением мероприятий было написано более 162 000 Писем Победы, которые героям адресовали люди из разных уголков мира. Благоустроено порядка 14 500 памятных мест и придомовых территорий.

«В проведении памятных мероприятий Дня Победы приняли участие более 50 000 добровольцев из 85 регионов России. Также к нам присоединились 50 страновых отделений Движения. Все эти неравнодушные люди ценят историческую память и хотят ее сохранить. Они присоединились, чтобы почтить павших воинов, а также порадовать и поблагодарить ныне живущих участников событий 1941−45 гг. Для Волонтеров Победы, как для организаторов ключевых акций, это очень ценно. Спасибо всем тем, кто создавал праздничное настроение для наших героев!» — поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.