Москва, 9 мая 2021, 15:38 — REGNUM Многие события 9 мая, в том числе и Парад Победы, прошли в этом году по плану. Напомним, в 2020 году, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, все основные акции и мероприятия прошли в онлайн-формате, а Парад Победы было решено перенести на 24 июня, день, когда в 1945 году в столице состоялся первый Парад Победы.
На этот раз в Москве и ряде других городов страны ветераны смогли лично посетить праздничные мероприятия. Поддержку в их проведении и сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны традиционно оказывали Волонтеры Победы.
Так, 150 лучших добровольцев Движения из 77 регионов России — победители конкурса «Послы Победы» в столице помогали организаторам в навигации на трибунах и на контрольно-пропускных пунктах, следили и напоминали зрителям о соблюдении социальной дистанции, а также вручали присутствующим праздничную атрибутику.
Отметим, Волонтеры Парада в Москве обеспечили для ветеранов и других участников условия полной безопасности: сделали разметку для социальной дистанции, раздали гостям средства индивидуальной защиты. Также активисты, работающие на Красной площади, предварительно прошли специальное обучение и тест на коронавирус, чтобы исключить наличие вируса и не стать разносчиком болезни, а также сами находились в масках и перчатках.
Также в преддверии 9 мая Волонтеры Победы организовали и провели для ветеранов страны персональные Парады Победы во дворе их дома, навещали их, вручали подарки и читали Письма Победы, которые героям адресовали люди из разных уголков мира. Раздавали Георгиевские ленточки, благоустраивали мемориалы, высаживали Сады Памяти и палисадники у домов участников Великой Отечественной войны. Исполняли их самые заветные мечты и устраивали персональные концерты в составе фронтовых бригад.
В рамках проводимых Движением мероприятий было написано более 162 000 Писем Победы, которые героям адресовали люди из разных уголков мира. Благоустроено порядка 14 500 памятных мест и придомовых территорий.