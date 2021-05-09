Салехард, 9 мая, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Салехарде активисты городского волонтёрского корпуса на площади Победы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, выложив из свечей контур Звезды памяти. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Звезда памяти

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Для создания памятной композиции понадобилось более 1500 свечей.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Волонтёры Победы на акции «Свеча псмяти»

«Это великий день, это великий праздник! Мы чтим наших солдат, сражавшихся и погибавших на полях войны, чтобы мы сейчас жили», — отметила волонтёр Валерия Хапко.