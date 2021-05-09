Омск, 9 мая, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В честь Дня Победы 9 мая в Омске на Соборной площади состоялся парад. В мероприятии было задействовано более 50 единиц лёгкой и тяжёлой военной авто‑ и бронетехники. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, возглавил колонну танк Т-34.

Omskportal.ru Парад Победы в Омске

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По главной площади Омска строевым шагом прошли подразделения воинских частей гарнизона, офицеры и курсанты военно-учебных заведений региона. На площадь внесли государственный флаг РФ и копию знамени Победы.

С Днём Победы присутствующих поздравил омский губернатор Александр Бурков. «76 лет назад наш героический народ разгромил жестокого и бесчеловечного врага, освободив родное Отечество и Европу от фашистов», — сказал он.

Из Омской области на фронт ушли почти 300 тысяч человек. Домой не вернулся каждый второй.

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«С Омской областью связаны судьбы 271 Героя Советского Союза и 35 полных кавалеров ордена Славы. В то же время в тылу тяжёлую ношу войны на своих плечах держали женщины, дети и старики», — отметил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, Омск был удостоен почётного звания «Город трудовой доблести».

Кульминацией парада стало исполнение песни «День Победы» войсками Омского гарнизона.