Красноярск, 9 мая, 2021, 15:18 — ИА Регнум. День Победы 9 мая в Красноярске отметили торжественным шествием. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Krskstate.ru / Вадим Кофман Парад Победы. Красноярск

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В связи с «коронавирусными» ограничениями, мероприятие прошло в сокращённом формате. В нём приняли участие только подразделения воинских частей, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных образовательных учреждений и краевых патриотических организаций.

Мероприятие стартовало с внесения Государственного флага РФ и копии знамени Победы на площадь Революции.

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По словам губернатора Александра Усса, Красноярский край внёс огромный вклад в дело Победы: «Героическими дорогами войны прошли почти полмиллиона красноярцев». Также Красноярский край «без устали сражался и на трудовом фронте».

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Сводный духовой оркестр исполнил гимн России. Затем прошла праздничная колонна. Завершилось шествие на площади Мира.