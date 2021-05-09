Андон, Южная Корея, , 15:06 — REGNUM 9 мая в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто произошёл лесной пожар, сообщает Yonhap News.

ЧП произошло в 12:10 по местному времени на холме в районе Тегая уезда Корён. По предварительным данным, огнём было уничтожено 1,4 га леса, огонь удалось ликвидировать спустя два часа и тридцать минут.

Известно, что при тушении пожара было задействовано семь вертолётов и 113 членов пожарной бригады.

Позднее, около 14:41 по местному времени на холме в районе Соху города Андон вспыхнул пожар. Для тушения пожара были мобилизованы два вертолёта и 66 членов пожарной бригады.

Отмечается, что в провинции Канвондо также было зафиксировано как минимум два лесных пожара.

Первое ЧП произошло около 13:36 по местному времени в лесу в районе Нам-мён уезда Хнчхон. Для тушения пожара был задействован один вертолёт и 70 членов пожарной бригады. Пожар удалось ликвидировать спустя 40 минут, огнём было уничтожено 0,2 га леса.

Позднее, около 13:43 по местному времени на холме в районе Чхольвон уезда Чхольвон вспыхнул пожар. При тушении пожара было задействовано около 70 членов пожарной бригады. Огонь удалось ликвидировать спустя 40 минут.