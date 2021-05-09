Владимир, 9 мая, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области в День Победы проходят памятные и военно-патриотические акции, камерные мероприятия, встречи и концерты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, мероприятия проходят без массового участия граждан и с учётом мер безопасности, многие из них перенесены в онлайн-режим.

Avo.ru Возложение цветов к Вечному огню. Владимир

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Губернатор Владимир Сипягин 9 мая возложил цветы к Вечному огню на площади Победы во Владимире, а также принял участие в литии по погибшим воинам в годы Великой Отечественной Войны, которая прошла в церкви Казанской иконы Божией Матери. Также он лично поздравил ветерана войны — труженицу тыла Розу Павловну Зайцеву.

«Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед вами, героями. Я убеждён, что наша благодарность поколению победителей должна выражаться в трёх главных вещах: помнить правду о войне и передавать её из поколения в поколение, давать жёсткий отпор всем попыткам фальсификации истории, быть достойными наследниками защитников Отечества, готовыми в любой момент встать стеной за Россию, за мир, свободу и безопасность нашей Родины, трудиться ради процветания родной страны и благополучия всех её жителей», — отметил Сипягин.