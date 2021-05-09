Салехард, 9 мая, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Салехарде 9 мая состоялся парад, посвященный 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Фрагмент парада в Салехарде

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Колонны сотрудников военкомата, силовых ведомств, МЧС, кадетских классов прошли по проспекту Молодёжи к Вечному огню. Парадное шествие замкнула военная техника.

Среди участников парада был и ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Шакуров. На фронт его призвали в 17 лет. Он участвовал в освобождении от фашистов Белоруссии и Прибалтики. Ветеран награждён орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За отвагу», медалью «За Победу над Германией 1941−1945 гг».