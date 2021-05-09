Салехард, 9 мая, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев в Днём Победы. А также возложил цветы к Вечному Огню в Салехарде к монументу Неизвестного солдата и почтил минутой молчания память погибших в боях, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

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"Нет семьи в нашем Отечестве, кого бы не затронула война. Ямальцы с первых дней пошли на фронт. Каждый четвертый, к сожалению, не вернулся домой. Наша священная обязанность пронести сквозь поколения память об их подвиге, не позволять никому ставить под сомнение страницы нашей истории», — заявил глава региона.

В годы Великой Отечественной войны на фронт с Ямала ушло 8 982 человека при населении чуть более 40 000 человек. Более 3 000 человек награждены орденами и медалями, восемь ямальцев удостоены звания Герой Советского Союза.