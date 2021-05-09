Калуга, 9 мая, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Калуге 9 мая на площади Победы руководители региональных органов государственной и федеральной власти, представители ветеранских организаций возложили цветы к Вечному огню, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Admoblkaluga.ru В Калуге 9 мая на площади Победы возложили цветы к Вечному огню

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По окончании церемонии губернатор Владислав Шапша поздравил ветеранов и всех жителей области с 76 годовщиной Победы над немецко-фашистскими войсками в годы Великов Отечественной войны.

«Это важный день — ведь память способна жить гораздо дольше, чем люди. Наш долг — помнить тот великий подвиг, благодаря которому мы живем в свободной стране свободными людьми. С Днём Великой Победы!», — отметил Владислав Шапша.